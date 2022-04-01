Теперь украинцы могут не переживать за свои депозиты. В случае банкротства банка государство возместит всю сумму, какой бы она ни была.

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Отменены ограничения

До войны государство гарантировало только 200 тысяч гривен, то есть только такую ​​сумму могли возместить в случае банкротства, остальное вкладчик терял. Это ограничение было отменено на время войны и еще на 3 месяца после ее завершения.

По завершению этого периода сумма предельного возмещения уже не вернется к прежнему уровню, а составит 600 тысяч гривен.

Напомним, что правительство предоставило 17 банкам государственные гарантии, чтобы бизнес в условиях войны могл пользоваться кредитами.

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