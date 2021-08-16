Компания нового миллиардера Raffles Medical Group, которая занимается поставкой медицинских услуг во многих странах Азии, более чем вдвое увеличила свой доход в первой половине 2021 года, а стоимость ее акций выросла на 104% по сравнению с прошлым годом.

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Врач из Сингапура стал миллиардером

Согласно CNA , чистая прибыль Raffles Medical Group за первые шесть месяцев текущего года составил чуть более 29 миллионов долларов против 12,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Всего компания за этот период заработала 253,7 миллиона долларов. Этот показатель вырос на 42% . По данным Yahoo Finance , сейчас активы Raffles Medical торгуются на бирже на уровне 1,44 сингапурского доллара или 1,06 доллара США , хотя шесть месяцев назад стоимость этих активов была равна 1,03 сингапурского доллара (0,76 доллара США).

Актуальная стоимость активов Raffles Medical на бирже / Инфографика Yahoo Finance

Основателю этой корпорации и врачу Чун Йонг Лу и его семьи принадлежит почти 52% акций Raffles Medical. Поэтому успех компании привел к увеличению его капитала. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Чун Йонг Лу оценивают в 1,1 миллиарда долларов. Зато Forbes оценивает капитал сингапурского врача в 980 миллионов долларов.

Фундамент богатства Чун Йонга Лу

Врач Лу создал компанию вместе со своим другом в 1976 году. Они приобрели две клиники и начали их развивать. На сегодня под эгидой Raffles Medical работает более 60 клиник и практик в Сингапуре. К тому же они расширили свою географию, открыв больницы в нескольких странах Азии:

Китае,

Японии,

Камбодже,

Вьетнаме.

Raffles Medical – яркий пример того, как компании удалось адаптироваться к новым реалиям, когда пострадали другие направления ее работы. Фирма управляет 15 центрами вакцинации в Сингапуре и проводит тесты на коронавирус на границе, перед соревнованием и тому подобное.

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Тот факт, что Raffles Medical является одним из крупнейших поставщиков медицинских услуг в Сингапуре означает, что они смогли оказать помощь различными способами,

– отметил аналитик CGS-CIMB Securities, добавив, что это "пошло компании на пользу".

Между тем врач Лу отметил, что накопление миллиардного капитала – это не тот критерий, которым он оценивает свой успех. По его словам, главный принцип их работы заключается в том, чтобы заботиться о пациентах должным образом. Он добавил, что пандемия сначала поставила Raffles Medical в очень сложное положение, поскольку их клиенты были обеспокоены и пытались оставаться дома. Поэтому, они направили врачей и медсестер проводить проверки в аэропортах. Именно это и помогло спасти компанию.