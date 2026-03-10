Как вернуть себе статус ВПЛ?

В органы соцзащиты нужно обратиться по месту жительства, сообщает Минсоцполитики.

Причем, новая справка может оформляться от даты обращения. Так происходит, при наличии для этого оснований.

Важные нюансы, по оформлению этой справки:

процедура оформления бесплатная;

если вы отменили статус ВПЛ в Дии, то помощь на проживание автоматически прекратится.

Важно! При отмене статуса ВПЛ, теряются и льготы, предназначенные для таких лиц.

Отменить статус ВПЛ нужно:

если вы вернулись на постоянное место жительства;

нужно отменить статус не только себе, а и тем, кто указан в вашей справке.

Важно понимать, что отмена статуса ВПЛ в Дии поэтапная. Вам придется пересмотреть запрос, проверить данные и подтвердить отправку заявления через электронную подпись. То есть, отказаться от статуса ВПЛ случайно невозможно, сообщает Дия.

Возобновить статус ВПЛ можно, только если снова будете вынуждены переехать в другую область с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

Кто имеет право на статус ВПЛ?