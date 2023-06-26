В Германии подчеркнули, что юридические и финансовые риски в этом деле слишком высоки. Раньше достаточно похожую позицию выражала Швейцария, которая в результате отказалась от конфискации активов агрессора в пользу Украины

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Германия против передачи российских активов Украине

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что Россия будет вынуждена заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. Также в ведомстве заявили, что официальный Берлин делает все, чтобы выявить и заморозить все подпадающие под санкции активы юридических и физических лиц из России.

Тем не менее Германия скептически относится к идее использования замороженных российских средств для восстановления Украины. Все из-за якобы сложных финансовых и юридических вопросов. По мнению министра юстиции Германии Марка Бушманна, такой план просто "юридически нетрудоспособным".

Это открывает банку с червями,

– прокомментировал ситуацию другой немецкий чиновник.

По мнению немецкого чиновника, решение от ЕС о конфискации денег российского центрального банка или получении доходов от инвестирования средств будет способствовать созданию прецедента для других стран. В частности, он упомянул о недавних претензиях от Польши по поводу выплаты репараций за Вторую мировую войну.

Интересно, что Эстония приняла кардинально другое решение. Эта страна первая в Европе одобрила принципы передачи российских активов в пользу Украины на официальном уровне.