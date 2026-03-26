Путин зарабатывает почти 800 миллионов долларов в день из-за войны в Иране

Путин сейчас зарабатывает примерно 760 миллионов долларов в день. Этому способствует продолжение конфликта на Ближнем Востоке и, соответственно, рост цен на нефть.

Почему Путин имеет такие доходы?

Сейчас цена российской нефти эталонной марки Urals – 96,31 доллара за баррель, сообщает Trading Economics.

Россия может свободнее ее реализовывать, в частности, благодаря ослаблению санкций от США. Как показывают данные Института Киевской школы экономики (KSE), в марте российские продажи нефти и газа выросли до почти 24 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.

Даже если на Ближнем Востоке конфликт завершится в ближайшее время, Россия все равно получит значительные поступления. За год они вырастут до 218,5 миллиарда долларов. Для понимания, это на 63% больше, чем ожидалось до перебоев, ставших следствием войны на Ближнем Востоке.

Если же конфликт продлится 6 месяцев, ситуация будет разворачиваться так:

годовые доходы России от экспорта нефти и газа могут увеличиться до 386,5 миллиарда долларов;

это на 188% больше, чем прогнозировалось ранее.

На совещании в Кремле по экономическим вопросам в понедельник Путин заявил, что нефтегазовые компании должны использовать непредвиденные доходы от войны в Иране для погашения своих кредитов дома,

– указывает издание.

Обратите внимание! Цена на российскую нефть из-за событий на Ближнем Востоке стремительно увеличилась – более чем на 70%.

Какая ситуация сейчас с российской нефтью?