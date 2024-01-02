Турецкие долларовые облигации

Долларовые облигации Турции выросли существенно в 2023 году. Следовательно, инвесторы приветствовали признаки решения страны проводить более традиционный политический курс.

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Обратите внимание! Турецкий долг показал доходность около 16% в 2023 году.

2023 год был беспокоен для активов Турции. Высокие доходы по долларовому долгу страны пришлись на это.

Следовательно, президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран в мае и когда он перешел от своей неортодоксальной политики, это удивило многих экономистов и инвесторов, ведь такое решение привело к падению лиры.

Президент сменил руководство центрального банка страны. Таким образом, новое руководство приняло срочные меры по восстановлению валютных резервов страны. Было принято резко поднять процентные ставки для того, чтобы замедлить 60% инфляцию.

Урановая энергетика

В 2023 году она достигла 15-летнего максимума. Все потому, что в 2022 году, после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, правительства стран мира пересмотрели свою зависимость от нефти и газа.

Кроме того, попытки сократить выбросы CO2 в соответствии с международными соглашениями обратили внимание на атомную энергию как на источник экологически чистой энергии.

Следовательно, цена урана достигла в декабре 90 долларов за фунт по информации фьючерсов CME Group. В прошлом году в начале года цена была на уровне 50 долларов.

Интересно, что инвесторы в урановой отрасли прогнозируют рост и дальше.

Впрочем, важно добавить, что Россия является крупнейшим экспортером обогащенного урана, необходимого для атомных электростанций. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Криптовалюта Solana

Эта криптовалюта относилась в 2023 году, хотя раньше была почти забыта.

Solana когда-то рекламировали как будущее цифровых финансов,

Она вернулась к жизни после того, как крушение биржи FTX уничтожило более 90% ее стоимости,

Криптовалюта рекламировалась как цифровой реестр, способный обрабатывать тысячи сделок в секунду. Это превосходит даже биткоин.

Заметьте! После обвала биржи FTX, имевшей очень много токенов Solana, криптовалюта начала расти. Цена, когда-то достигавшая 250 долларов, упала до всего лишь 13 долларов в начале 2023 года. Впрочем, Solana постепенно устраняла проблемы с безопасностью, и все уже в этом году ее курс вырос на 560% и составил 87 долларов.

Румынская Hidroelectrica

В июле IPO госкомпании Hidroelectrica, одной из крупнейших в Европе групп по возобновляемым источникам энергии, составило 2 миллиарда долларов в Бухаресте. Это самая большая сумма в Европе после Porsche в сентябре 2022 года. Кроме того, IPO госкомпании Hidroelectrica обошло немецкого фармацевтического производителя Schott Pharma и итальянскую игровую группу Lottomatica, в этом году привлекшие 1 миллиард долларов и 660 миллионов долларов на своих дебютах на фондовом рынке.

Что такое IPO Это первая публичная продажа акций частной компании. Обычно в форме продажи депозитарных расписок на акции.

Акции Hidroelectrica после этого выросли более чем на 20%. Это принесло большую прибыль институциональным инвесторам, включая M&G Investment Management, Vanguard и Fiera Capital.

По данным Hidroelectrica, производство компанией электроэнергии выросло на 38% – до 14 101 гигаватт-часа. А чистая прибыль и выручка компании в III квартале увеличились на 42% и 32% в годовом исчислении.

Шоколад в мире подорожал

После того как погодные условия уничтожили посевы в Западной Африке, фьючерсы на какао поднялись до рекордного уровня. Таким образом, это привело к снижению поставок и росту цен на шоколад для мировых потребителей.