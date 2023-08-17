Стало известно, что компания Mastercard приобретет долю в финансово-технологическом бизнесе MTN. Это африканская компания беспроводной связи в Африке. Такая новость привела к тому, что акции телекоммуникационной компании выросли до самого большого показателя за 3 месяца.

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Какие возможности это даст

Поскольку молодое и технически подкованное население Африки все чаще использует свои мобильные телефоны для преодоления пробелов в услугах, в частности банковских, возникла идея создать больше возможностей в секторе финансовых технологий для операторов беспроводной связи.

Как заявляют в MTN, такое соглашение будет оцениваться в 5,2 миллиарда долларов. В то же время размер части, которую хотят приобрести, пока не разглашают в Mastercard до завершения транзакции.

Важно! MTN сможет использовать технологическую инфраструктуру Mastercard. Это расширит услуги компании по платежам и денежным переводам в Африке.

На сколько выросли акции MTN

Акции MTN повысились на 4,9% – до 135,86 ранда. Это самый большой показатель с 12 мая 2023 года. А после заявления о соглашении с Mastercard выручка компании выросла на 16% до 113,2 миллиарда рандов – 6 миллиардов долларов.

Еще раньше в MTN заявляли, что от продаж своих активов они планируют получить 25 миллиардов рандов. Последними продажами компании стали:

продажа и обратная аренда южноафриканских башен мобильной связи,

а также план продажи некоторых активов в Западной Африке.

Кроме того, компания имеет долю в IHS Holding Ltd., зарегистрированную на торгах в Нью-Йорке.