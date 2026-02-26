Укр Рус
26 февраля, 12:50
Все совсем не так, как говорит Орбан: действительно ли нет замены для "Дружбы"

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские дела и блокировании нефтепровода "Дружба".
  • Еврокомиссия попросила Украину ускорить ремонт "Дружбы", но существует альтернатива через трубопровод Adria, который может удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо и адресовал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Венгерский политик считает, что Киев пытается вмешиваться в дела Будапешта.

Что известно о письме Орбана?

Орбан считает, что сейчас Украина активно поддерживает венгерскую оппозицию, сообщается в письме венгерского премьера.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и Россией. В течение этого времени Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции.

Основанием для таких заявлений Орбана стала ситуация с нефтепроводом "Дружба". Напомним, сейчас он не функционирует. Нефтепровод был поражен во время атаки России на Украину в конце января.

Венгерский политик считает, что ремонт "Дружбы" можно было закончить давно. А Киев этого не делает именно по политическим соображениям.

В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей, 
– говорит Орбан.

Кроме этого, Орбан выразил соболезнования народу Украины. Венгерский премьер призвал как можно скорее открыть нефтепровод "Дружба", а также не совершать нападения "на энергетическую безопасность Венгрии".

Действительно ли нет альтернатив "Дружбе"?

Еврокомиссия попросила Украину ускорить ремонт "Дружбы". В то же время сейчас для этого нефтепровода есть альтернатива – трубопровод Adria, сообщает Euronews.

Важно! Выводы экспертов ЕС показывают, что мощностей хорватского оператора JANAF хватит, чтобы удовлетворять потребности не только Венгрии, но и Словакии.

Хорватия подтвердила, что готова помочь. Однако она будет обеспечивать транзит именно нероссийской нефти.

Как стратегический энергетический узел Европейского Союза и единственный безопасный маршрут поставки сырой нефти в Центральную Европу, JANAF готова полностью удовлетворить годовые потребности нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии, 
– прокомментировал ситуацию оператор сети.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" на самом деле?

  • Напряжение между Венгрией и Украиной сейчас растет. Украина продолжает ремонт "Дружбы", однако это чрезвычайно трудно делать. Как говорит Зеленский, этот процесс затягивается именно из-за атак России. Украинский президент подчеркнул, что потеря человеческих жизней является слишком высокой ценой за ремонт нефтепровода.

  • Венгрия не считает аргументы Украины валидными. Недавно страна заблокировала 20 пакет санкций против России.

Важно! Как говорит ЕС, угроз для энергетической безопасности Европы из-за остановки "Дружбы" пока нет.