Пенсия для ветеранов труда: кто имеет право на дополнительные выплаты

Часть украинских пенсионеров имеет статус ветерана труда, который дает право на дополнительные социальные гарантии. Для отдельных категорий также предусмотрены специальные доплаты к пенсии.

Кто может получить статус ветерана труда?

В Украине статус ветерана труда и в дальнейшем остается одной из ключевых социальных наград для пенсионеров с длительным трудовым стажем. Кроме морального признания многолетней работы, он дает право на ряд льгот, а для отдельных категорий даже на существенные надбавки к пенсии, рассказывает департамент Социальной политики.

Несмотря на масштабные изменения пенсионной системы и цифровизацию социальной сферы, статус ветерана труда в 2026 году продолжает действовать на основании закона "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Обратите внимание! Право на соответствующий статус имеют украинцы, которые официально отработали значительную часть жизни или работали в тяжелых и вредных условиях.

В частности, ветеранами труда могут стать:

мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет после выхода на пенсию;

работники из Списка №1, которые были заняты на подземных, особо опасных или вредных работах;

граждане, которые работали в тяжелых условиях труда по Списку №2;

лица, вышедшие на пенсию за выслугу лет или на льготных условиях;

люди с инвалидностью I и II группы при наличии не менее 15 лет трудового стажа;

граждане, награжденные медалью "Ветеран труда" еще во времена СССР.

Для оформления статуса необходимо подтвердить трудовой стаж соответствующими документами. Именно поэтому на фоне перехода на электронные трудовые книжки вопрос подтверждения стажа в 2026 году стал особенно актуальным.

Какие льготы имеют ветераны труда?

Самый большой перечень привилегий для ветеранов труда касается медицинских и социальных гарантий. В частности, они имеют право:

пользоваться поликлиниками по предыдущему месту работы;

получать бесплатное зубопротезирование;

проходить ежегодные медицинские обследования;

претендовать на санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости;

получать первоочередное обслуживание в аптеках и медучреждениях.

Вместе с этим, для ветеранов труда предусмотрены дополнительные социальные преимущества. Они могут брать отпуск в удобное для себя время, имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск, а также преимущества при получении жилья, земельных участков или вступления в кооперативы.

Заметьте! Часть ветеранов труда также пользуется льготным проездом в общественном транспорте. Однако право на такую льготу зависит от уровня среднемесячного дохода семьи.

Какие надбавки могут получить ветераны труда?