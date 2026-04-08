Что заявила венгерская сторона?

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал, что бронированные автомобили якобы перевозили только что напечатанные евро и доллары.

Согласно словам представителя, деньги еще не были введены в обращение. Он добавил, что они связаны с несколькими банками, в частности украинским Ощадбанком, а также учреждениями из Польши и Гибралтара.

Среди доказательств есть видео, на котором, вероятно, бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы в туалете на автозаправке, тогда как его сообщники обсуждают выплаты, связанные с коррупцией,

– говорится в заметке Ковача.

Он отметил, что в целом груз включал около:

40 миллионов долларов; 35 миллионов евро; 9 килограммов золота.

Представитель Венгрии добавил, что происхождение и назначение груза остаются "непонятными".

Обратите внимание! Кроме того, NAV обратилась за международной помощью и отвергла обвинения в незаконных действиях, подчеркнув, что все следственные мероприятия были задокументированы и проведены в соответствии с законом.

Что говорят в Ощадбанке?

В то же время в Ощадбанке заявили, что перевозка валюты, что еще не находится в обращении, полностью соответствует законной деятельности банка по поставке наличной валюты в Украину – в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банком (Австрия).

Также в Ощаде объяснили относительно видео, которое было опубликовано венгерской стороной, и, вероятно, было получено с мобильного телефона одного из украинцев.

По информации NAV, задержанные инкассаторы имеют статус свидетелей. Но в течение почти месяца с момента задержания следственный орган не предоставил ответа на многочисленные запросы относительно правовых оснований содержания имущества сотрудников. Также это касается мобильного телефона одного из инкассаторов, а также информации, содержащейся на нем.

При таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, дальнейшее его содержание и доступ к его содержимому является противоправным,

– добавили в Ощадбанке.

В частности и публикация видео также является незаконной.

Банк заявил, что опубликованное видео было фальсифицировано. Более того, для публикации на аудиторию Венгрии были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлено несуществующую фразу "коррупционные деньги".

Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном задержании средств Ощадбанка,

– отметили в финучреждении.

В частности реальные факты таковы:

видео записано еще 10 марта 2025 года, вблизи Вены;

необходимость распечатывать пакет документов в дороге – обычная практика;

все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, а для его работы обустроены Starlink и инвертор;

во время поездки 2025 года произошла поломка инвертора на маршруте, поэтому бригада была вынуждена воспользоваться доступом к электросети для печати документов на парковочной площадке;

пакет документов включал в себя CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет;

подпись руководителя группы на документах заверили печатью;

все процессы задокументированы и внесены в систему таможенных органов Евросоюза и таможенных органов Украины;

оригиналы документов (которые запечатлены на видео) есть в наличии и содержат штампы таможенных органов Венгрии и Украины;

выбор парковочной площадки был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью трое суток) не пользуется отелями.

Важно! Ощадбанк требует вернуть все незаконно изъятые активы и уже обратился к ведущей международной аудиторской компании.

Что еще следует знать о действующей ситуации?

Отмечается, что президентка Европейского центрального банка поддерживает аргументы Украины. Кроме того, она считает, что ситуация может подорвать евро – как международную валюту.

СМИ в частности писали, ситуация 5 марта была политической операцией Секретной службы. Она должна была спровоцировать конфликт с Киевом накануне выборов в Венгрии.