Украина снова не получила пакет военной помощи от ЕС — через Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уверяет, что следующие транши тоже будут блокироваться. Это будет происходить, пока Киев не предоставит экономические гарантии для венгерских компаний.

Экономический шантаж

Министры иностранных дел ЕС не согласовали предоставление Украине пакета военной помощи от Европейского миротворческого фонда на сумму 500 миллионов евро. Причиной в очередной раз стало блокирование транша со стороны Венгрии.

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Министр иностранных дел Венгрии требует от Киева гарантий, что OTP Bank и другие венгерские фирмы не войдут в "черный список" компаний, продолжающих работу в России.

В сентябре НАПК Украины приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank. Это произошло в рамках соглашения с Венгрией, которое в свою очередь обещало разблокировать предоставление 500 миллионов евро. Однако не сделала этого, потому что компания и дальше оставалась в "черном списке".

Петер Сиярто заявил, что Венгрия сталкивалась с "давлением" во время встречи министров. Также он подчеркнул, что без гарантий Будапешт не поддержит выделение средств Украине.

ЕС "перестраховывается"

Ранее 24 канал писал, что Венгрия также может заблокировать предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год.

Это связывают с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется получить более 30 миллиардов долларов финансирования ЕС, которое было заморожено в связи со сворачиванием демократических реформ в стране в прошлом году.

Следовательно, у представителей ЕС есть идея создать альтернативный план действий, если такая ситуация произойдет.