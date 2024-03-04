Венгрия разрешит финучреждениям предоставлять криптовалютные услуги

Венгрия намерена разрешить своим банкам, инвестиционным компаниям и фирмам по управлению активами предоставлять криптовалютные услуги. Правительство страны работает над законопроектом, который сделает возможным оборот биткоинов и эфира, а также предоставление различных услуг в сфере криптовалют.

Новый шаг в развитии экономики

Предполагается, что Центральный банк Венгрии возьмет на себя регулирование и контроль за криптосервисами в стране. Это может стать значительным шагом в развитии экономики Венгрии и за ее пределами.

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Законопроект имеет целью интегрировать криптовалюты в основные финансовые услуги, что может открыть новые инвестиционные возможности, улучшить эффективность транзакций и способствовать финансовой интеграции.

! Закон учитывает уникальные аспекты венгерского рынка цифровых активов и соответствует европейскому законодательству, включая применение правил рынка криптоактивов (MiCA) и улучшение мер против отмывания денег и финансирования терроризма.

Ожидается, что закон вступит в силу в первой половине 2024 года. Центральный банк страны также отметил, что введение государственного стейблкоина не повлияет на финансовую стабильность Венгрии, поэтому введение его в обращение будет осуществляться без спешки.