Прежде всего напомним, что во время торгов в среду, 28 февраля, стоимость биткоина пересекла отметку в 64 тысячи долларов за монету. Для понимания, исторический максимум биткоина зафиксировали на уровне почти 69 тысяч долларов. Это было в конце 2021 года, информирует 24 Канал.

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Биткоин опередил российский рубль по капитализации

Согласно данным CoinDesk и CoinMarketCap, общее количество всех биткоинов в обращении составляет 19,6 миллиона штук. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,2 триллиона долларов. Стоимость биткоина, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 62 тысяч долларов за монету.

Интересно, что биткоин опередил рубль по уровню капитализации. Добавляют, что капитализация российской валюты составляет 1,1 триллиона долларов. Стоит заметить, что в последние годы рубль неоднократно фиксировал серьезные обвалы на рынке.

К теме! История биткоина началась в 2008 году, когда человек под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал в сети концепцию цифровой монеты. Настоящее имя создателя главной криптовалюты в мире до сих пор остается загадкой. Первая криптовалюта была официально запущена в январе 2009 года.

Всего в рейтинге мировых валют биткоин идет за швейцарским франком с капитализацией 1,29 триллиона долларов. В тройку лидеров входят китайский юань, доллар США и евро.