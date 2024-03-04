Новий крок у розвитку економіки
Передбачається, що Центральний банк Угорщини візьме на себе регулювання та контроль за криптосервісами в країні. Це може стати значним кроком у розвитку економіки Угорщини та за її межами.
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Законопроєкт має на меті інтегрувати криптовалюти в основні фінансові послуги, що може відкрити нові інвестиційні можливості, покращити ефективність транзакцій і сприяти фінансовій інтеграції.
Очікується, що закон набуде чинності в першій половині 2024 року. Центральний банк країни також зазначив, що запровадження державного стейблкоїна не вплине на фінансову стабільність Угорщини, тому введення його в обіг буде здійснюватися без поспіху.