Какие страны добывают нефть?
Около половины стран мира добывают нефть в том или ином объеме. По разным источникам, в мире насчитывается около 90 стран, производящих "черное золото", пишет 24 Канал со ссылкой на World Population Review.
Смотрите также Самая дорогая нефть: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке в июле
Объемы добычи измеряются в баррелях в сутки. Большинство стран-производителей добывают от тысяч до миллионов баррелей ежедневно, причем уровень добычи чаще ограничивается не техническими возможностями, а рыночными условиями.
Крупнейшие производители нефти в мире:
- США – около 17,8 миллиона баррелей в сутки. Страна остается лидером по объемам добычи и крупнейшим потребителем нефти. Также ежедневно импортирует более 8 млн баррелей;
- Саудовская Аравия – 11,4 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший в мире экспортер нефти, владеющий до 17% мировых запасов. Нефтяная отрасль формирует около половины ВВП и 70% экспортной выручки страны.
- Россия – 11,1 миллиона баррелей в сутки. Один из крупнейших поставщиков нефти и газа, особенно в Европу и Китай. После вторжения в Украину в 2022 году многие страны ввели эмбарго, что изменило торговые маршруты.
- Канада – около 5,6 млн баррелей в сутки. Несмотря на скромные запасы (22-е место в мире), остается крупнейшим поставщиком нефти для США и входит в крупнейшие 10 потребителей в мире.
- Ирак – около 4,5 млн баррелей в сутки. Имеет четвертые по объему запасы нефти в мире и активно экспортирует "черное золото", в том числе в США.