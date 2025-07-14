Какие страны добывают нефть?

Около половины стран мира добывают нефть в том или ином объеме. По разным источникам, в мире насчитывается около 90 стран, производящих "черное золото", пишет 24 Канал со ссылкой на World Population Review.

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Объемы добычи измеряются в баррелях в сутки. Большинство стран-производителей добывают от тысяч до миллионов баррелей ежедневно, причем уровень добычи чаще ограничивается не техническими возможностями, а рыночными условиями.

Крупнейшие производители нефти в мире: