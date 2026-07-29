Вопреки обещаниям Трампа, нефтяные инвесторы не спешат вкладывать миллиарды в Венесуэлу

Нефтеперерабатывающий комплекс Парагуана на западе Венесуэлы был символом богатства страны и ее способности превращать огромные запасы сырья в топливо и экспортные доходы. Однако в настоящее время предприятие, рассчитанное на переработку 955 тысяч баррелей в сутки, работает лишь на часть своей мощности.

Почему в НПЗ не спешат инвестировать

Еще за несколько месяцев до землетрясений там побывали корреспонденты Reuters, в частности возле заводов "Амуай" и "Кардон". Во время поездки журналисты пообщались с четырьмя десятками работников, подрядчиков, местных жителей и отраслевых экспертов.

Оказалось, что предприятия находятся в аварийном состоянии, а их техническое обслуживание практически отсутствует. Это свидетельствует о масштабе проблем, препятствующих восстановлению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, несмотря на обещания Дональда Трампа привлечь 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Вопреки критическому значению для внутреннего рынка топлива, НПЗ остаются одними из самых запущенных объектов страны. К тому же именно они имеют наименьшие шансы в ближайшее время получить внешнее финансирование, считают опрошенные аналитики.

Дополнительным ударом для отрасли стали землетрясения накануне, унесшие жизни более 5 тысяч человек и повлекшие за собой масштабные разрушения. По словам местного энергетического эксперта Освальдо Фелиццолы, теперь приоритетом для властей является восстановление страны и ликвидация последствий стихийного бедствия.

Поэтому большие инвестиции в нефтепереработку Венесуэлы, скорее всего, отложат как минимум до 2027 года, а для полного восстановления мощностей заводов потребуется около 20 миллиардов долларов.

Напомним, после отстранения президента Николаса Мадуро в начале 2026 года администрация Трампа открыла путь для возвращения американских и международных компаний в Венесуэлу. Однако они якобы и не спешат вкладывать средства в местные НПЗ, ведь у США есть собственная инфраструктура, способная перерабатывать тяжелое сырье.

К слову, именно Венесуэла является страной с крупнейшими запасами нефти. Речь идет примерно о более чем 303 миллиардах баррелей нефти, что составляет 18% от всего мирового объема "черного золота".