Великобритания готова отрезать Россию от финансовых рынков: главное условие

Великобритания готова ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. В частности, речь идет о финансовых рынках и недвижимости.

В прошлый четверг Великобритания обнародовала новый закон, расширяющий круг лиц, против которых могут быть применены санкции в случае эскалации на границе Украины.

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Жесткие санкции

Этот документ позволит Британии вводить мощные санкции против лиц, приближенных к Кремлю и причастных к дестабилизации Украины. Этот шаг – часть международных усилий, которые призваны определить экономические последствия для РФ в случае вторжения в Украину.

Кроме того, это позволяет британским властям применять санкционные ограничения против лиц, получающих выгоду от правительства России или поддерживающих его.

Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесам, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцам, директорам и доверенных лиц,

– говорится в сообщении Министерства внешних дел Великобритании.

В Великобритании заверили, что санкции будут введены в момент любого вторжения российских войск на территорию Украины. Под действия нового закона попадают следующие важные сектора экономики России, имеющие стратегическое значение. Речь идет о:

химической промышленности,

строительстве,

обороне,

энергетике,

финансовых услугах,

информационных, коммуникационных и цифровых технологиях,

тому подобное.

Глава комитета по иностранным делам Том Тугендат сообщил, что Великобритания обязана поддержать Украину в противостоянии с РФ. Одна из главных причин – роль Лондона в глобальном отмывании денег.

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Россия может потерять финансовый рынок Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что в этот раз речь идет об очень жестких санкциях. В частности, российские компании могут упустить возможность получать капитал на финансовых рынках в Лондоне, пишет Yahoo!Finance.

Кроме того, политик добавил, что британская сторона может раскрыть владельцев объектов недвижимости и бизнесов, имеющих связь с РФ. По его словам, действия официального Лондона сосредоточены на конкретных российских банках и компаниях и Британия стремится убедиться, что будет сделано достаточно, чтобы разоблачить структуру российской собственности на территории страны.