Цена нефти 15 февраля 2022 года

Нефть марки Brent подешевела на 3%, до 93,60 долларов. Напомним, что днем ​​ранее цена достигла 94,54 доллара за баррель, что было самым высоким показателем от 30 сентября 2014 года.

Следует ознакомиться Из-за угрозы российской агрессии цена нефти может достичь более 100 долларов за баррель

Обратите внимание! Цена на нефть марки Brent выросла на 50% в 2021 году, поскольку глобальное возобновление спроса из-за пандемии COVID-19 ограничило предложение.

Нефть WTI подешевела на 3,7%, до 91,97 доллара за баррель. Вчера стоимость этой марки нефти была на уровне 93,17 доллара за баррель.

Почему цена нефти падает

Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM отметил, что Россия держала во взвешенном состоянии энергетический рынок на фоне эскалации войск и возможного полномасштабного вторжения на территорию Украины. Поскольку страна не только экспортирует 12% мирового объема сырья, но и является крупнейшим мировым производителем энергоресурсов.

Российско-украинский кризис поставил энергетический рынок в состояние повышенной готовности в связи с возможными перебоями в поставках энергоресурсов из России,

– поделился Бреннок.

Последние события вызвали осторожную реакцию Украины и Великобритании после нескольких дней предупреждений США и Великобритании о том, что Москва может вторгнуться в любое время.

В интервью радио LBC министр иностранных дел Лиз Трас заявила, что у Москвы нет планов вторжения, но миру предстоит увидеть полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе разговора в понедельник согласились, что есть важное окно для дипломатии.

Сколько будет стоить нефти: прогноз

Brent останется выше 90 долларов за баррель, а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

В НБУ прогнозируют, что по результатам 2022 года среднегодовая цена нефти составит 74 доллара за баррель.

В Morgan Stanley прогнозируют, что нефть может возрасти до 100 долларов за баррель в этом году. Больше об этом – читайте здесь.

Цена нефти Brent может достичь 120 долларов в 2022 году, считают в Bank of America. На рост цены отразится глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы.