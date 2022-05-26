Важный фактор – война России в Украине: глава Всемирного банка сделал тревожный прогноз

Глава Всемирного банка Дэвид Малпас считает, что миру угрожает рецессия на глобальном уровне. По его словам, для такого сценария есть несколько причин. Однако одним из главных факторов остается военное вторжение России в Украину.

Рецессию мировой экономики может спровоцировать рост ценников на энергоносители и продукты. Также важным элементом ситуации является дефицит удобрений. На это влияет российская агрессия в Украине.

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Миру грозит рецессия

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что четвертая экономика мира – Германия – существенно замедлилась в связи с удорожанием энергоносителей. Он добавил, что уменьшение объемов производства удобрений тоже может изрядно ухудшить условия для других государств.

– это фаза экономического цикла, в ходе которого фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении расходов (неблагоприятного шока спроса). Этот процесс также характеризуется нулевым ростом валового национального продукта – стагнация или его падением в течение более 6 месяцев.

Малпас подчеркнул, что, наблюдая за мировым ВВП, трудно понять, как избежать сценария с рецессией. Глава Всемирного банка сообщил, что, как и предполагали, экономики Украины и России, столкнулись с существенным обвалом. В то же время в странах Европы, Китае и США замедлились темпы экономического роста.

Однако на ситуацию с экономикой в Поднебесной влияют еще и коронавирус, инфляция и кризис на рынке недвижимости, которые были до этого. Кроме того, Дэвид Малпас заявил, что самый большой удар получили государства, которые развиваются на фоне недостатка удобрений, продовольствия и энергоносителей.

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