Важные изменения на рынке недвижимости: в каком формате в США продали дом
Источник:The Block
Цифровые технологии – это уже часть современного мира. В том числе речь идет о финансах и инвестициях. В США недавно даже продали дом в формате токена NFT.
Сделал это инвестор в недвижимость Адам Слипакофф. Он приобрел дом с тремя спальнями в Южной Каролине, который оценили в 175 тысяч долларов.
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В США купили здание в формате NFT
За реализацию сделки по приобретению дома отвечало подразделение агентства недвижимости Roofstock on Chain, отвечающий за сектор Web3 (концепция новой итерации развития Интернета).Интересно! После полномасштабного нападения России на Украину был создан еще один фронт, одним из главных элементов которого является именно технология NFT. В мире и Украине продавали разнообразные цифровые предметы для поддержки нашей страны.
Эта компания в первый раз оформила продажу объекта недвижимости с помощью технологии NFT. По словам директора по блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, это важное событие в сфере недвижимости.
Что такое NFTЭто невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Эта технология гарантирует уникальность файла.
Адам Слипакофф добавил, что он смог приобрести дом, полностью застрахованный и готовый к сдаче в аренду благодаря одному клику. На самом деле, продажа недвижимости с помощью технологии NFT не новость. Например, в Киеве именно так продали квартиру. Были и такие сделки:
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В общем, они обращают внимание на искусство. Украина даже входит в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть поклонники этой технологии. В частности, певица Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".