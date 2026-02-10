Перспективным является вовсе не доллар: какую валюту стоит выбрать для сбережений
- Злотый вырос в цене почти на 19,51% за более чем год, тогда как доллар повысился на 3,28%, а евро - на 17,33%.
- Рост злотого обусловлен разблокированием фондов ЕС, притоком иностранных инвестиций и жесткой монетарной политикой Польши.
Обычно считается, что лучше всего держать сбережения в евро и долларах. Но статистика годового роста валют показала все же несколько иную картину. Активнее всего, относительно гривны, рос именно злотый.
Как рос злотый?
Если проанализировать курсовые колебания с начала 2025 года до февраля 2026 года, можно проследить интересную динамику, сообщает издание "Минфин".
В частности, ситуация с официальным курсом выглядела так:
- по состоянию на 1 января 2025 года, официальный курс был почти 10,21 гривны за злотый;
- а вот уже 29 января 2026 года была установлена отметка – 12,19 гривны за злотый (это максимум);
- 10 февраля 2026 года – 12,13 гривны за злотый.
То есть, если опираться на эти данные, получится, что злотый вырос в цене за более чем год на примерно 19,51%. А вот такие гиганты, как евро и доллар, показали значительно меньшее увеличение.
- доллар – примерно – 3,28% (максимум зафиксирован 19 января 2026 года на уровне – 43,41 гривны за доллар);
- евро – 17,33% (максимум установлен 29 января 2026 года – 51,24 гривны).
Злотый опередил даже евро благодаря внутренним факторам Польши: разблокированию фондов ЕС, притока иностранных инвестиций и жесткой монетарной политике местного центробанка, который удерживал высокие ставки для борьбы с инфляцией, делая нацвалюту привлекательной для инвесторов,
– указало издание.
Важно! Речь идет о приросте с начала 2025 года и до 10 февраля 2026.
Как показывают данные НБУ, официальные курсы сегодня такие:
- 43,03 гривны за доллар;
- 51,12 гривны за евро.
Что еще важно знать о валютах сейчас?
Если сравнить доходность валюты с уровнем инфляции (по итогам года она составила 8%), для доллара картина выглядит неутешительной. Американская валюта выросла на 3,3%. Соответственно, даже половина от всех инфляционных затрат не была покрыта.
Злотый имеет большую взаимосвязь именно с евро. Это понятно, если учесть, что польская экономика интегрирована в европейскую.
Доллар ощутимо ослаб, в частности на фоне евро. А вот европейская валюта наоборот – укрепляется. Соответственно, евро тянет за собой вверх и связанные валюты.