Что происходит с нефтью

Во время торгов в четверг, 31 октября, нефть растет в цене. Сырье получило поддержку благодаря оптимизму относительно спроса на топливо в США, что является крупнейшей экономикой в мире, информирует издание Reuters.

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До этого в США зафиксировали неожиданное сокращение запасов нефти и топлива. Кроме того, появилась информация, что государства-члены ОПЕК+ могут отложить запланированное увеличение объемов добычи нефти.

При этом предыдущий торговый день эталонные марки нефти завершили с ростом более чем на 2%. Тогда как в начале недели на рынке зафиксировали спад более чем на 6%.

Напомним, что Всемирный банк ожидает стремительный обвал на рынке нефти в 2025 году. Согласно прогнозу, цены на нефть могут упасть до минимума за 5 лет.

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Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 11 центов или на 0,15%. Черное золото под этой маркой торгуется на уровне 72,66 доллара за баррель. Параллельно американская нефть WTI подорожала на 13 центов или на 0,19%. Стоимость сырья выросла до 68,74 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: