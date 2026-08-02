Не все доллары и евро стоит покупать: какие банкноты лучше не брать "с рук"

Украинцы продолжают покупать валюту "с рук", ведь иногда это единственный способ быстро получить необходимую сумму в долларах или евро. Однако специалисты советуют внимательно проверять банкноты, что не потерять деньги.

Каких купюр следует избегать

Наибольший риск представляют изношенные или поврежденные банкноты, а также купюры, подлинность которых вызывает сомнения, рассказали в НБУ .

Даже настоящие доллары или евро со значительными повреждениями обменники вправе не принять. К таким относятся банкноты, которые:

разорванные или разрезанные на части;

имеют поврежденные элементы дизайна или защиты (номинал, портрет, защитную ленту);

изменили первоначальный цвет;

имеют большие пятна или сильные загрязнения;

обожженные, прожженные, поврежденные водой, химическими веществами или имеющие признаки гниения;

содержат явные типографские дефекты.

Такие банкноты принимают только по процедуре инкассо , то есть их посылают в банк страны происхождения для проверки и возможного обмена. Эта процедура длится обычно несколько недель, иногда даже месяцев, и часто платная.

Поэтому, приобретя значительно поврежденные банкноты "с рук", потом придется долго ждать, чтобы обменять их, и платить дополнительные средства.

Если кассир обнаружит явные признаки подделки на купюре, ее вообще не получится обменять. Банки могут изъять такие деньги для проверки, а стоимость фальшивой банкноты владельцу никто не компенсирует.

Какие банкноты обязаны обменять

В то же время, НБУ подчеркнул, что банки и обменные пункты не имеют права отказывать в обмене, если банкнота настоящая и имеет лишь незначительные следы использования.

Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам... и не имеют признаков значительного износа или приобрели при обращении один или несколько признаков незначительного износа,

– подчеркнул регулятор.

К незначительным повреждениям относятся:

потертости;

небольшие надписи или штампы;

мелкие пятна;

незначительные надрывы;

маленькие отверстия или проколы.

В то же время финучреждения не имеют права отказывать в обмене только через старый год выпуска долларов или евро или номинал купюры.

Поэтому лучше покупать валюту только через банки или лицензированные обменные пункты. Если приходится брать "с рук", следует внимательно проверить купюры и отказаться от покупки в случае сомнений.

Напомним, иногда обменные пункты не хотят принимать доллары старых серий , то есть выпущенные к 2013 году. У них нет современных элементов защиты, и их подлинность сложнее проверить.