Осталось еще шесть: сколько стран ЕС пользуются евро в 2026 году: сколько стран ЕС пользуются евро в 2026 году

Евро является официальной валютой большинства стран Евросоюза. Однако несколько государств все еще используют национальные денежные единицы, не желая переходить на общеевропейские.

Сколько стран ЕС используют евро?

В 2026 году евро используют уже 21 страна ЕС из 27 членов блока, передает Visual Capitalist.

Сейчас около 350 миллионов жителей Евросоюза рассчитываются евро:

в Германии;

Ирландии;

Испании;

Греции;

Франции;

Португалии;

Литве;

Латвии;

Эстонии;

Италии;

Словакии;

Словении;

Бельгии;

Австрии;

Хорватии;

Финляндии;

Люксембурге;

Нидерландах;

на Мальте;

и на Кипре.

В 2026 году к ним присоединилась также Болгария, которая начала использовать евро вместо национальной валюты льва с 1 января.

Стоит добавить, что это далось ей нелегко, ведь многие жители страны выступали против перехода на евро. Люди опасались роста инфляции, хотя история не подтверждает длительного повышения цен после смены валюты.

Однако другая часть общества поддержала евро, считая, что это поможет Болгарии углубить торговлю и укрепить экономическую безопасность.

Заметьте! В конце концов София все-таки решилась на переход и в июле 2025 года Совет ЕС одобрил принятие Болгарией евро в качестве валюты.

Кто все еще не перешел на евро?

В то же время шесть стран ЕС пока отдают предпочтение своим национальным валютам. К ним относятся:

Польша (злотый);

Чехия (крона);

Венгрия (форинт);

Румыния (лей);

Швеция (крона);

Дания (крона).

Дело в том, что законодательство ЕС предусматривает, что все члены блока должны со временем перейти на евро, кроме Дании. Но поскольку сроков такого перехода не установили, некоторые страны пользуются возможностью пока оставаться со своей национальной валютой.

Это позволяет государствам:

самостоятельно формировать свою монетарную политику;

реагировать на возможные кризисы и девальвировать валюту при необходимости;

изменять учетную ставку независимо от решений Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Таким образом, эти шесть стран пока не хотят отказываться от своей монетарной независимости в пользу большей интеграции в экономику ЕС.

Стоит знать! Но есть страны вне ЕС, где евро также является официальной валютой. К таким, например, относятся Черногория, Косово, Андорра, Монако.

