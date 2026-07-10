В Украине вводят банкноту номиналом 2 тысячи гривен с портретом Василия Стуса

Вскоре в Украине появится банкнота с портретом Василия Стуса. Новый наибольший номинал в 2 тысячи гривен позволит государству и банкам сократить расходы на операции с наличными.

Почему выбрали именно Василия Стуса

Об этом в ходе пресс-брифинга в пятницу, 10 июля, рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Купюра поступит в обращение уже 4 сентября – в день памяти выдающегося украинского поэта-шестидесятника, переводчика, публициста, мыслителя, литературоведа, правозащитника, политзаключённого и одного из самых активных представителей диссидентского движения.

Такой выбор регулятор объяснил тем, что визуальный ряд гривны исторически отражает преемственность украинской культуры – от Киевской Руси до современности, и именно Василий Стус органично завершает этот хронологический ряд на банкноте самого высокого номинала.

Пышный назвал поэта "символом несокрушимости духа", подчеркнув, что его готовность до последнего отстаивать правду в настоящее время приобретает особое значение для украинцев.

Как выглядят новые 2 тысячи гривен: смотрите фото

Что известно об особенностях дизайна

Основным цветом банкноты станет синий, а на оборотной стороне будет изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился Василий Стус.

Однако купюра посвящена не только его жизненному пути, но и всем его единомышленникам – целой эпохе украинского морального сопротивления. Поэтому ни один элемент дизайна гривен не является случайным, например:

мотивы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской, – образ сокола-боривитра из легендарного мариупольского панно;

а строка из стихотворения написана шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута.

Кроме того, новые деньги получили более 20 элементов защиты от подделки. Среди них – обновленная "оконная" полимерная полоса в сине-желтой цветовой гамме и оптически изменяющийся элемент SPARK с кинетическим эффектом, меняющий цвет в зависимости от угла наклона.

В Нацбанке утверждают, что введение нового номинала имеет целый ряд преимуществ. Регулятор ожидает сокращения затрат на изготовление и инкассацию денежных средств, оптимизацию кассовых процессов в банках, более удобное обслуживание клиентов в сфере торговли и т. д.