ПриватБанк внедряет мобильные банкоматы: где и как они будут работать

ПриватБанк внедряет новый тип мобильных банкоматов, которые могут работать автономно до 24 часов. Такие банкоматы начнут работать в Черниговской области уже в конце августа.

Как будут работать мобильные банкоматы

Как отмечают в ПриватБанке, спрос на такие банкоматы значительно вырос в прифронтовых регионах.

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За последние два месяца количество пользователей мобильных банкоматов выросло втрое.

ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который может автономно функционировать до 24 часов. В течение лета банк наладил эффективное сотрудничество с местными общинами, которые информируют население о графиках работы мобильного банкомата,

– объясняют в пресс-службе банка.

Отмечается, что автономность банкомата удалось обеспечить благодаря установке солнечных панелей, аккумуляторов, системы спутникового Интернета и других инженерных решений.

Мобильные банкоматы ПриватБанка предоставляют клиентам широкий спектр услуг. В частности, можно:

получить наличные деньги;

воспользоваться почти всеми банковскими услугами, включая осуществление платежей и переводов, оформление депозитов, погашение кредитов, страхование и другие услуги.

Важно! В будущем этот комплекс сможет обслуживать не только жителей регионов, где нет банковской инфраструктуры, но и военных, которые находятся в тыловых районах и не имеют доступа к банкоматам.