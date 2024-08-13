В Нацбанке рассказали об ограничении p2p-переводов для физических лиц

По словам Андрея Пышного, Национальный банк Украины имеет целью до конца недели финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц. Отмечают, что это необходимо для борьбы со схемами "дропов". Кроме того, он добавил, что на следующей неделе этот вопрос будут рассматривать на заседании правления.

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Андрей Пышный также подметил, что ограничения, которые ранее анонсировал НБУ, спровоцировали шквал критики и непонимания. Банкир отметил, что регулятор объяснял, что "дропы" – это не только опасность для государственного бюджета, но и непосредственно для физических лиц.

Андрей Пышный Глава НБУ Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали

Глава НБУ заявил, что они проводили встречи с волонтерами, на которых показали как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, а также ответили на их вопросы.

Напомним, что последний рабочий вариант, который представил Нацбанк, предусматривает ограничение до 30 выходных переводов в месяц и лимитом на 100 тысяч гривен. Речь идет о переводе средств с карты на карту (Р2Р-переводы).

Депутат Ярослав Железняк также прокомментировал ситуацию с "дропами" Украины. В частности, он написал, что через один "дроп" за год проводят 2 – 2,5 миллиона гривен, согласно данным НБУ. Народный избранник подметил, если учитывать 80 тысяч "дропов", которые уже обнаружил Нацбанк, то через год через эти счета проходит ориентировочно 200 миллиардов гривен.

Он добавил, что это еще консервативные оценки. Кроме того, Железняк указывает, что речь идет о "дропах" по двум крупным банкам. Согласно его сообщению, потери для государственного бюджета составляют более 50 миллиардов гривен.