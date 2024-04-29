В США продадут обанкротившийся банк с активами на миллиарды долларов

Американский регулятор наложил арест на банк Republic First Bancorp. Это продолжение истории о банкопаде, который всколыхнул США в начале 2023 года.

Решение о продаже Republic First Bancorp согласовал Департамент банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании. Соответствующее право получил банк Fulton.

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Что известно об активах Republic First Bancorp

На конец 2024 года активы банка оценивали в почти 6 миллиардов долларов, а депозиты – в 4 миллиарда долларов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования депозитов, убытки от банкротства кредитора составят 667 миллионов долларов.

За последние 2 года в США обанкротились 4 региональных банка. Напомним, что в марте 2023 года потерпели крах Silicon Valley и Signature, а в мае их судьбу повторил банк First Republic. О главных причинах самого масштабного банкопада в США с 2008 года читайте здесь . Крах кредиторов в США ускорил упадок швейцарского Credit Suisse

Известно, что Fulton Bank, который является подразделением Fulton Financial Corp, приобретет все активы Republic Bank, а также возьмет на себя практически все депозиты. На момент создания этого материала, рыночная капитализация Fulton Financial Corp составляет более 2,5 миллиарда долларов, тогда как стоимость акций колеблется на уровне 15,62 доллара за штуку, информирует Yahoo!Finance.