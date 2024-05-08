Речь идет о компании Shell, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже и входят в Индекс FTSE 100. Нефтяной гигант заявил, что планирует продать некоторые свои активы в Малайзии.

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Какой план у Shell

Корпорация Shell стремится продать бизнес автозаправочных станций в Малайзии и ведет переговоры с компанией Saudi Aramco. Ранее в Shell рассказывали о намерении избавиться от ряда активов в ЮАР.

В общем Shell имеет целью отказаться от 1000 автозаправочных станций в 2024 - 2025 годах, ведь энергетический гигант больше ориентируется на зарядные устройства для рынка электромобилей. Это входит в стратегию энергетического перехода.

Как отреагировал фондовый рынок

Заявление компании Shell, во-первых, спровоцировало подорожание собственных акций. Ценные бумаги выросли на 1,5%. На момент создания этого материала, акции нефтяной компании торгуются на уровне 2 900 фунтов стерлингов и демонстрируют положительную динамику, согласно данным Google Финансы. Рыночная капитализация компании составляет 185,02 миллиарда фунтов стерлингов.

Также на фоне заявления Shell, Индекс FTSE 100 установил рекорд на рынке. Этот показатель преодолел отметку в 8300 пунктов и достиг 8311,02 пункта. Новый максимум зафиксировали 7 мая 2024 года.