Большинство населения этого не почувствует: в совете НБУ объяснили идею по ограничению переводов на карту

Нацбанк планирует ограничить перевод средств с карты на карту для физических лиц на уровне до 100 тысяч гривен в месяц. Но стоит сейчас дождаться конкретного решения от НБУ.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что по поводу ограничения перевода денег на карту было уже много разных дискуссий. Они влияют на решение Нацбанка, ведь там не хотят ограничивать граждан или малый бизнес.

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Почему хотят ввести ограничения

Как отметил Фурман, значительная часть теневой экономики сейчас использует карточные платежи. Они иногда стали инструментом для уклонения от уплаты налогов и вывода денег из Украины. Сейчас наше государство имеет дефицит бюджета на уровне 500 миллиардов гривен. Поэтому важно выходить из тени.

С помощью карточек, если говорить и про онлайн, и про офлайн платежи, в Украине проходит около 300 миллиардов гривен ежемесячно. 264 миллиарда из них – переводы с карты на карту. Тут случаются опасные вещи.

Нацбанк говорит, что есть проблема с дропами. Это физические лица, которые за какую-то плату передают другим физическим лицам свою карточку. Я уже видел сообщение, что налоговая, заметив огромные платежи по некоторым картам, доначислила налоги. Там НДФЛ, военный сбор. В общем 19,5%. Когда человек не имеет постоянного места работы, а по карточке проходят миллионные платежи. Понятно, что возникают вопросы,

– сказал Фурман.

В общем пока рано обсуждать ограничения, которые введет НБУ. Лучше дождаться конкретного решения. По имеющейся информации, ограничений на 30 платежей в месяц не будет. А в целом более чем 97% населения Украины никак не почувствуют этих ограничений.

Также, если вы в белую получаете зарплату – и банк знает о ваших платежах, то теоретически вы можете обратиться в банк, чтобы он не блокировал ничего. Но в целом надо дождаться конкретного решения от НБУ. Тогда все будет понятно. Также известно, что эти ограничения не будут касаться волонтеров,

– подчеркнул Фурман.