В Минобороны рассказали о результатах переработки уничтоженной военной техники

Министерство обороны Украины сообщило, что они накопили 1000 тонн металлолома с содержанием различных драгоценных металлов. Это военная техника, которая была уничтожена в ходе боевых действий.

Стоит внимания Где и как украинцы хранят свои почти 1,3 триллиона гривен

Всего в металлоломе обнаружили такие драгоценные металлы:

Золото – 100 килограммов;

Серебро – 1900 килограммов;

Платина – 25 килограммов.

Интересно! В Украине цены на золото зависят от его типа и чистоты. В целом стоимость драгоценного металла на рынке колеблется от чуть более, как 1000 гривен за грамм до более 3 тысяч гривен за грамм.

В ведомстве отметили, что за переработку металлов отвечают исключительно частные предприятия, которые на этом специализируются. Кроме того, глава Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль рассказал, что с января по июль 2024 года Министерство обороны Украины получило таким путем 24,7 миллиона гривен.

Далее – больше! По его словам, до конца текущего года ведомство имеет целью получить еще, не менее, 18 миллионов гривен.

Добавляют, что все полученные средства от реализации золота и других драгоценных металлов распределили в соответствии с требованиями Нацбанка: