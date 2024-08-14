В Минобороны рассказали о результатах переработки уничтоженной военной техники
Министерство обороны Украины сообщило, что они накопили 1000 тонн металлолома с содержанием различных драгоценных металлов. Это военная техника, которая была уничтожена в ходе боевых действий.
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Всего в металлоломе обнаружили такие драгоценные металлы:
- Золото – 100 килограммов;
- Серебро – 1900 килограммов;
- Платина – 25 килограммов.
В ведомстве отметили, что за переработку металлов отвечают исключительно частные предприятия, которые на этом специализируются. Кроме того, глава Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль рассказал, что с января по июль 2024 года Министерство обороны Украины получило таким путем 24,7 миллиона гривен.
Добавляют, что все полученные средства от реализации золота и других драгоценных металлов распределили в соответствии с требованиями Нацбанка:
- Большую часть финансовых поступлений направили в государственный бюджет Украины: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра;
- Остальные 20% и 50% от драгоценных металлов соответственно оставили на счету специального фонда Минобороны. Эти средства используют для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.