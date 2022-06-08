Ситуацию объяснила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Почему безналичный курс доллара зафиксирован

С 24 февраля Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Соответственно, все экспортно-импортные операции тоже происходят по зафиксированному курсу – 29,25 + 1% (29,55 гривны за доллар).

Для экспортеров

Если условно аграрий получил валютную выручку, то продает ее на межбанке по курсу 29,25 + 1%.

Но когда аграрий покупает импортные удобрения, то платит по тому же курсу 29,25 + 1%.

Для импортеров и населения

Когда импортер завозит товары критического импорта (горючее, лекарства, продукты и т.д.), расчет тоже идет по курсу 29,25+1%. Соответственно для населения эти товары получаются гораздо дешевле, чем если бы курс был рыночным.

Вот, к сожалению, с Херсоном видите какая ситуация, потому у нас все овощи в магазине сегодня импортированы. Но они импортированы по курсу 29,25+1%,

– подчеркивает Екатерина Рожкова.

Ограничения на безналичном уровне необходимы также для того, чтобы максимально сохранить международные резервы Украины. Пока их используют только на критический импорт.

Обратите внимание! ФЛП, которые получают доход в иностранной валюте, тоже должны продавать доллары, евро или другую иностранную валюту по официальному курсу + 1%. А покупать могут – по рыночному.

Почему нет ограничений на наличный курс

В то же время, наличный курс доллара колеблется на уровне 35 гривен, что является ощутимой разницей с безналичным. Все потому, что на наличном рынке нет ограничений по установлению курса.

В НБУ объясняют это тем, что наличный рынок не имеет никакого отношения к критическому импорту, поскольку это не нужда государства, а людей.

Екатерина Рожкова Первая заместитель главы НБУ В первую очередь – это не нужды государства. Второе – это не потребность критического импорта. И это не наша задача каким-то образом тратить наши резервы на эти операции. Именно поэтому мы позволяем банками продавать столько, сколько они выкупили у населения.

Банки ограничены в продаже только той валюты, которую они раньше выкупили у населения, по той же причине – чтобы НБУ не тратил из своих резервов валюту на некритический импорт. Ведь в условиях войны удовлетворение потребностей населения в наличном долларе – не является приоритетом.

Напомним, что НБУ резко увеличил учетную ставку с 10% до 25%. Об этом и других важных шагах Нацбанка читайте в полном интервью 24 каналу с Екатериной Рожковой уже в скором времени.

Интересно – что эксперты говорят о повышении учетной ставки: смотрите видео