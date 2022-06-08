Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Чому безготівковий курс долара зафіксований

З 24 лютого Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні. Відповідно всі експортно-імпортні операції теж відбуваються за зафіксованим курсом – 29,25 + 1% (29,55 гривні за долар).

Для експортерів

Якщо умовно аграрій отримав валютну виручку, то продає її на міжбанку за курсом 29,25 + 1%.

Але, коли аграрій купує імпортні добрива, то платить за тим же ж курсом 29,25 + 1%.

Для імпортерів і населення

Коли імпортер завозить товари критичного імпорту (пальне, ліки, харчі тощо), розрахунок теж йде за курсом 29,25 + 1%. Відповідно для населення ці товари виходять набагато дешевші, ніж якби курс був ринковим.

От, на жаль, з Херсоном бачите яка ситуація, тому в нас всі овочі в магазині сьогодні імпортовані. Але вони імпортовані по курсу 29,25 + 1%,

– наголошує Катерина Рожкова.

Обмеження на безготівковому рівні потрібні також для того, щоб максимально приберегти міжнародні резерви України. Наразі їх використовують лише на критичний імпорт.

Зверніть увагу! ФОПи, які отримують дохід в іноземній валюті, теж повинні продавати долари, євро чи іншу іноземну валюту за офіційним курсом + 1%. А купувати можуть – за ринковим.

Чому немає обмежень на готівковий курс

Водночас готівковий курс долара коливається на рівні 35 гривень, що є відчутною різницею з безготівковим. Все тому, що на готівковому ринку немає обмежень у встановленні курсу.

В НБУ пояснюють це тим, що готівковий ринок не має жодного відношення до критичного імпорту, оскільки це не потреби держави, а людей.

Катерина Рожкова Перша заступниця глави НБУ В першу чергу – це не є потреби держави. Друге – це не є потреби критичного імпорту. І це не є наше завдання якимось чином витрачати наші резерви на ці операції. Саме через це ми дозволяємо банками продавати стільки, скільки вони викупили в населення.

Банки обмежені у продажі лише тієї валюти, яку вони раніше викупили в населення, з тієї ж самої причини – аби НБУ не витрачав зі своїх резервів валюту на некритичний імпорт. Адже в умовах війни задоволення потреб населення в готівковому доларі – не є пріоритетом.

Нагадаємо, що НБУ різко збільшив облікову ставку з 10% до 25%. Про це та інші важливі кроки Нацбанку читайте в повному інтерв'ю 24 каналу з Катериною Рожковою вже незабаром.

Цікаво – що експерти кажуть про підняття облікової ставки: дивіться відео