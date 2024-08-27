В Нацбанке назвали конкретную дату введения лимитов на переводы с карты на карту

Украинский Нацбанк поделился новостями относительно ограничения переводов в Украине. В частности, регулятор указал четкие лимиты и сроки.

НБУ введет ограничения на переводы в октябре

С 1 октября 2024 года в Украине начнут действовать лимит для переводов между физическими лицами с карты на карту. Речь идет о сумме в размере 150 тысяч гривен в месяц. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Такое решение принял Национальный банк Украины.

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Выше упомянутый лимит будет действовать только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц. В то же время ограничения не будут применять к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

Также добавляют, что лимит не касается переводов средств между собственными счетами клиента, которые открыты в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN также не будут иметь ограничений.

Напомним, что украинский экономист Олег Гетман заявил, что регуляции, которые планирует вводить Национальный банк Украины, достаточно разумны и проработаны. Примечательно, что Нацбанк не просто вышел и сделал первое, что ему захотелось.