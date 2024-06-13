Возле Южной Кореи обнаружили месторождение нефти и газа, которое может стать одним из крупнейших в мире

В Южной Корее неожиданно нашли новую геологическую структуру, которая может содержать большие запасы нефти и газа. Месторождение обнаружила консалтинговая компания из 14 человек, штаб-квартира которой расположена в Хьюстоне, США.

Добавляют, что месторождение нефти и газы, которое обнаружили у побережья Южной Кореи то, что может стать одним из крупнейших в мире. Эта новость спровоцировала как и новую волну положительных ожиданий, так и заявлений скептиков.

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Возле Южной Кореи обнаружили новое месторождение нефти и газа

Сейчас сообщают, что для подтверждения информации о наличии запасов в месторождении нужно провести бурение скважин. Компания, которая обнаружила вероятное месторождение, оценивает шансы в 20%. Фактически это нормой для геологической разведки.

Впервые о новом месторождении сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Соответствующее заявление он сделал на телевидении. Он также сказал, что запасы месторождения могут содержать 14 миллиардов баррелей нефти. Эта новость всколыхнула всю страну, которая сильно зависит от дорогого импорта энергоносителей. Чиновник также отметил, что энергетическая безопасность уже стала глобальным приоритетом.

Как отреагировал фондовый рынок

Этих залежей хватит, чтобы Южная Корея была на 100% обеспечена нефтью в течение четырех лет, а газом – в течение 29 лет.

Заявление президента Южной Кореи спровоцировало стремительное подорожание ценных бумаг местных нефтегазовых компаний. В частности, акции государственной компании Korea Gas Corp. завершили торговую сессию после объявления новости с ростом на 30%.

Тогда как Posco International Corp. зафиксировала рост на бирже на 19%. Акции компании SK Gas Ltd подорожали на 7% после скачка на 29%, который зафиксировали ранее. Кроме того, ценные бумаги компании SK Innovation Co., выросли более чем на 6%, информирует Bloomberg. Существенному росту акций на бирже не мешала даже информация о том, что на ввод месторождения в эксплуатацию понадобится 7 – 10 лет.

, что в 2023 году австралийская компания Woodside Energy, которая работала над совместным проектом с корейской Korea National Oil Corp, приняла решение о выходе из региона. Этот шаг объяснили тем, что в компании район "больше не считают перспективным".

Кроме того, ожидают, что в 2030 году в Канаде существенно возрастут объемы добычи нефти. Для понимания, страна имеет третьи по величине запасы нефти в мире.