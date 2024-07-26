В Китае за неделю лопнуло 40 банков, а еще почти 4 тысячи под угрозой

В Китае может назревать масштабный кризис из-за серьезных проблем в банковском секторе. Это даже представляет серьезную угрозу финансовой стабильности в стране.

В Китае назревает серьезный кризис

В конце июня в Китае буквально исчезли 40 банков. Они были поглощены более крупными кредиторами.

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Маленькие банки в Китае страдают от ряда вызовов, которые когда-то также были присущи американским кредиторам. Среди них:

Агрессивный рост кредитования;

Плохой контроль за рисками;

Спад в секторе недвижимости.

Китайские регуляторы уже годами проводят различные реформы и консолидации. Однако ситуация в банковском секторе все равно ухудшается. В частности, в 2019 году несколько китайских банков среднего уровня потерпели крах. Но самую сложную проблему составляют небольшие сельские банки.

Речь идет о 3800 кредиторов, которые владеют активами на 55 триллионов юаней (7,5 триллиона долларов). На эти банки приходится 13% активов всего сектора, но у них есть проблемы с качеством управления и накоплением большого количества проблемных кредитов.

Многие банки выделяли кредиты, для примера, застройщикам, а именно эта сфера переживает одну из самых сложных кризисов в Китае. Напомним, что стоимость на недвижимость в стране падает рекордными темпами за 9 лет.