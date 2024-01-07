Важный игрок из теневого банковского сектора Китая потерпел крушение: это может быть только начало

Одна крупная финансовая компания в Китае объявила о своем банкротстве и подала соответствующее заявление в суд Пекина. Обо всех деталях – читайте дальше.

Речь идет о финансовом конгломерате Zhongzhi Enterprise Group Co. Компания еще в ноябре заявляла о проблемах и предупреждала инвесторов.

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Известная компания в Китае объявила о банкротстве

В результате у Zhongzhi Enterprise Group Co. заявили, что у компании нет возможности погасить все долговые обязательства. Именно поэтому компания подала в Пекин заявление о банкротстве и ликвидации в связи с "полной неплатежеспособностью".

Также напомним, что еще в августе 2023 года эта компания спровоцировала волну тревогу на китайских рынках после того, как несколько аффилированных фирм пропустили платежи, предназначенные для некоторых инвестиционных продуктов. Уже тогда начали говорить о вероятном крахе компании.

Осенью 2023 стоимость активов Zhongzhi Enterprise Group Co. после аудита оценили в 200 миллиардов юанейили 28 миллиардов долларовтогда как обязательства составляли около 460 миллиардов юаней.

У компании Zhongzhi Enterprise Group Co. был статус одного из крупнейших частных игроков на китайском рынке управления капиталом. Например, в свои лучшие времена она управляла активами на сумму более 140 миллиардов долларов.

Также следует добавить, что компания Zhongzhi Enterprise Group Co. играла немаловажную роль в теневой банковской системе Китая. Это банкротство усугубляет уровень беспокойства относительно того, что у других игроков из финансового сектора могут возникнуть сложности.