Йдеться про фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co. Компанія ще у листопаді заявляла про проблеми та попереджала інвесторів.

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Відома компанія у Китаї оголосила про банкрутство

У результаті у Zhongzhi Enterprise Group Co. заявили, що у компанії немає можливості погасити усі боргові зобов'язання. Саме тому компанія подала до суду Пекіна заяву про банкрутство та ліквідацію у зв’язку з "повною неплатоспроможністю".

Також нагадаємо, що ще у серпні 2023 року ця компанія спровокувала хвилю тривогу на китайських ринках після того, як кілька афільованих фірм пропустили платежі призначені для деяких інвестиційних продуктів. Уже тоді почали говорити про ймовірний крах компанії.

Важливо! Восени 2023 року вартість активів Zhongzhi Enterprise Group Co. після аудиту оцінили у 200 мільярдів юанів або 28 мільярдів доларів, тоді як зобов'язання становили майже 460 мільярдів юанів.

У компанії Zhongzhi Enterprise Group Co. був статус однієї із найбільших приватних гравців на китайському ринку управління капіталом. Для прикладу, за своїх кращих часів вона управляла активами на суму понад 140 мільярдів доларів.

Також варто додати, що компанія Zhongzhi Enterprise Group Co. відігравала важливу роль у тіньовій банківській системі Китаю. Це банкрутство посилює рівень занепокоєння щодо того, що в інших гравців з фінансового сектору можуть виникнути складнощі.