Zhongzhi Enterprise Group Co. называют теневым банком, работающим в самом секторе этого сектора. Компанию также сравнивают с американским инвестиционным гигантом Blackstone.

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Китайский теневой банк на пути к краху

Компания всколыхнула волну тревогу на китайских рынках после того, как несколько аффилированных фирм пропустили платежи, предназначенные для некоторых инвестиционных продуктов. Речь идет о десятках счетов. Это привлекло внимание инвесторов. Более того, финансовый конгломерат якобы нет конкретного плана по разрешению ситуации с выплатами.

По словам людей, знающих ситуацию, чиновники в Китае уже создали специальную группу для детального разбора ситуации. В частности, эксперты должны выяснить, есть ли риски для распространения этой проблемы в секторе. Кроме того, китайский центробанк также изучает потенциальные опасности.

При этом компания Zhongzhi Enterprise Group Co. – один из последних управленцев частным капиталом. Официальный Пекин стремится контролировать эту компанию. Мол, таким образом китайские власти планируют минимизировать риски для сотен тысяч клиентов, вложивших средства в продукты компании.

Это создает новые проблемы для лидера Китая, поскольку власти пытаются справиться не только со слабыми экономическими показателями, но и серьезным кризисом в секторе недвижимости. Интересно, что Zhongzhi Enterprise Group продолжает инвестировать в объекты недвижимости, в то время как конкуренты сокращают финансирование этой отрасли.

С другой стороны, добавляют, что проблемы с ликвидностью свидетельствуют, что вызовы в секторе недвижимости и ослабление экономики Китая все больше давят на финансовый сектор.