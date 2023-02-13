В 2023 году Италия полностью освободится от российского газа, – министр экономического развития
Источник:Il Messaggero
В 2023 году Италия радикально сократит потребление российского газа, а уже в следующем году сможет поставлять газ другим странам. Страна уже работает над созданием необходимой газодобывающей инфраструктуры для этой цели.
Об этом заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо. По его словам, в прошлом году страна уже проделала большую часть работы над освобождением от газовой зависимости.
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В течение этого года мы освободимся от России по сравнению с 40% газа, который они купили у Москвы в 2021 году, и 16%, зафиксированными в прошлом году. Со следующего года мы также сможем поставлять другие страны и за короткое время мы станем европейским газовым хабом.
– сказал министр.
Италия работает над развитием газодобычи
Урсо добавил, что в следующем году Италия сможет смотреть в будущее с большим спокойствием, ведь сможет сама снабдить себя топливом.
Благодаря двум регазификационным терминалам в Пембино и Равенне, которые будут установлены к лету, мы будем свободны от России: они добудут 10 миллиардов кубометров газа, ровно столько, сколько импортировали из Москвы в прошлом году,
– говорит министр.
То же касается и электроэнергии
По словам Урсо, Италия также может стать электрическим центром в Средиземноморье, а с "Megafactory Enel" в Катанию – крупнейшим производителем солнечных панелей в Европе.
Будущее страны проходит через инвестиции в зеленые и цифровые технологии: от батарей до полупроводников, а также турбин, аккумуляторов и панелей.
– отмечает министр.
Ценовой предел и обвал цен
Однако, что касается ценового предела, такое решение нужно было принять еще раньше, говорит Адольфо Урсо. Так получилось бы избежать энергетического кризиса.
Это способствовало обвалу цен: мы составляем около 55 долларов по сравнению с более чем 300, переплаченными в августе. Если бы они послушали нас раньше, мы сэкономили бы более 70 миллиардов евро, которые нам пришлось выделить предприятиям и семьям. Но этого недостаточно: нам нужно производить больше энергии для достижения полного суверенитета – это сфера промышленной политики,
– убежден министр.
Российский газ не нужен Европе
За первый год войны Европа быстро обеспечила альтернативные поставки газа, перейдя на сжиженный глобальный природный газ (СПГ). Это включало примерно 55 миллиардов кубометров из Соединенных Штатов, что в два с половиной раза больше, чем довоенный экспорт СПГ США в Европу.
В сочетании с увеличением поставок из возобновляемых источников, атомной энергетики и временно угля, эти альтернативные поставки уменьшили зависимость Европы от российского газа до 9 процентов от общего импорта газа. На самом деле Европа сейчас закупает больше СПГ, чем когда-либо покупала российский газ.