Про це заявив міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо. За його словами, минулого року країна уже проробила велику частину роботи над звільненням від газової залежності.

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Протягом цього року ми звільнимося від Росії в порівнянні з 40% газу, який вони купили в Москви у 2021 році, і 16%, зафіксованими минулого року. З наступного року ми також зможемо постачати інші країни й за короткий час ми станемо європейським газовим хабом,

– сказав міністр.

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Урсо додав, що у наступному році Італія зможе дивитися в майбутнє з більшим спокоєм, адже зможе сама забезпечити себе паливом.

Завдяки двом регазифікаційним терміналам у Пьомбіно та Равенні, які будуть встановлені до літа, ми будемо вільні від Росії: вони видобудуть 10 мільярдів кубометрів газу, рівно стільки, скільки імпортували з Москви минулого року,

– каже міністр.

Те ж саме стосується й електроенергії

За словами Урсо, Італія також може стати електричним центром у Середземномор’ї, а з "Megafactory Enel" у Катанії – найбільшим виробником сонячних панелей у Європі.

Майбутнє країни проходить через інвестиції в зелені та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і панелей,

– зауважує міністр.

Цінова межа та обвал цін

Проте, що стосується цінової межі, то таке рішення потрібно було прийняти ще раніше, каже Адольфо Урсо. Так вийшло б уникнути енергетичної кризи.

Це сприяло обвалу цін: ми становимо близько 55 доларів порівняно з понад 300, переплаченими в серпні. Якби вони послухали нас раніше, ми б заощадили більше 70 мільярдів євро, які нам довелося виділити підприємствам і сім’ям. Але цього недостатньо: нам потрібно виробляти більше енергії досягнення повного суверенітету – це сфера промислової політики,

– переконаний міністр.

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