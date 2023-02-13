Об этом заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо. По его словам, в прошлом году страна уже проделала большую часть работы над освобождением от газовой зависимости.

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В течение этого года мы освободимся от России по сравнению с 40% газа, который они купили у Москвы в 2021 году, и 16%, зафиксированными в прошлом году. Со следующего года мы также сможем поставлять другие страны и за короткое время мы станем европейским газовым хабом.

– сказал министр.

Италия работает над развитием газодобычи

Урсо добавил, что в следующем году Италия сможет смотреть в будущее с большим спокойствием, ведь сможет сама снабдить себя топливом.

Благодаря двум регазификационным терминалам в Пембино и Равенне, которые будут установлены к лету, мы будем свободны от России: они добудут 10 миллиардов кубометров газа, ровно столько, сколько импортировали из Москвы в прошлом году,

– говорит министр.

То же касается и электроэнергии

По словам Урсо, Италия также может стать электрическим центром в Средиземноморье, а с "Megafactory Enel" в Катанию – крупнейшим производителем солнечных панелей в Европе.

Будущее страны проходит через инвестиции в зеленые и цифровые технологии: от батарей до полупроводников, а также турбин, аккумуляторов и панелей.

– отмечает министр.

Ценовой предел и обвал цен

Однако, что касается ценового предела, такое решение нужно было принять еще раньше, говорит Адольфо Урсо. Так получилось бы избежать энергетического кризиса.

Это способствовало обвалу цен: мы составляем около 55 долларов по сравнению с более чем 300, переплаченными в августе. Если бы они послушали нас раньше, мы сэкономили бы более 70 миллиардов евро, которые нам пришлось выделить предприятиям и семьям. Но этого недостаточно: нам нужно производить больше энергии для достижения полного суверенитета – это сфера промышленной политики,

– убежден министр.

Российский газ не нужен Европе