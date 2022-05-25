Увеличение экспорта и снижение потребления газа: в Минэнерго рассказали о дальнейших планах
Источник:Министерство энергетики Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что государство изменит свою стратегию по потреблению газа. Это заявление он сделал после встречи с исполняющим обязанности временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.
Глава украинского ведомства выразил слова благодарности международным партнерам за помощь Украине процессе синхронизации с ENTSO-E Он также добавил, что у Украины есть существенный потенциал для экспорта электроэнергии в страны Европы.
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Планы Украины по энергосектору
Во время встречи стороны также уделили внимание ситуации в национальном энергосекторе, которая есть сегодня. Также они обсудили планы обновления энергетической инфраструктуры и перспективы развития энергетики в будущем.
В настоящее время мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны,
– добавил министр.
По словам Германа Галущенко, увеличение объемов украинского экспорта в сфере электроэнергии позволит государствам в Европе заместить газ из России на достаточном уровне. В то время как Украина стремится уменьшать потребление газа до уровня собственной добычи. Кроме того, государство и дальше будет двигаться по курсу на переход на безуглеродную энергию.
На этом пути Украине будет способствовать участие USAID в процессе подготовки новых проектов по развитию энергосектора. Эти планы планируют начать реализовывать сразу после завершения войны.
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