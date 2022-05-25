Увеличение экспорта и снижение потребления газа: в Минэнерго рассказали о дальнейших планах

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что государство изменит свою стратегию по потреблению газа. Это заявление он сделал после встречи с исполняющим обязанности временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Глава украинского ведомства выразил слова благодарности международным партнерам за помощь Украине процессе синхронизации с ENTSO-E Он также добавил, что у Украины есть существенный потенциал для экспорта электроэнергии в страны Европы.

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Планы Украины по энергосектору

Во время встречи стороны также уделили внимание ситуации в национальном энергосекторе, которая есть сегодня. Также они обсудили планы обновления энергетической инфраструктуры и перспективы развития энергетики в будущем.

В настоящее время мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны,

– добавил министр.

По словам Германа Галущенко, увеличение объемов украинского экспорта в сфере электроэнергии позволит государствам в Европе заместить газ из России на достаточном уровне. В то время как Украина стремится уменьшать потребление газа до уровня собственной добычи. Кроме того, государство и дальше будет двигаться по курсу на переход на безуглеродную энергию.

На этом пути Украине будет способствовать участие USAID в процессе подготовки новых проектов по развитию энергосектора. Эти планы планируют начать реализовывать сразу после завершения войны.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул важность обеспечения ядерной безопасности и освобождения крупнейшей в Европе атомной электростанции. Речь идет о ЗАЭС, которая сегодня находится под контролем российских оккупантов. Во время встречи стороны обсудили, в том числе, вопросы санкций против российских нефти и газа.

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