Что известно о новой схеме мошенничества?

Как известно, эта рассылка имитирует официальную переписку от НБУ, сообщает регулятор.

Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующих официальное письмо от НБУ, в частности от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов,

– говорится в сообщении Нацбанка.

Что известно об этом деле:

отправка писем происходит с разных электронных адресов;

в подписи указывается вымышленное лицо, которое якобы является сотрудником НБУ.

Нацбанк призвал граждан быть внимательными и не отвечать на такие рассылки. Важно также не переходить по ссылкам, которые указаны в этих письмах. Иначе вы рискуете потерять личные данные.

Заметим, что, как сообщает "Новая почта", чтобы быстро определить является ли сообщение мошенническим, стоит обратить внимание на отправителя. Как указал сам Нацбанк, работники НБУ используют только корпоративную почту, она имеет домен – @bank.gov.ua.

Что делать, если вы перешли по подозрительной ссылке?