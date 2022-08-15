Украинский стартап привлек миллионные инвестиции: откуда главные компании-доноры
Источник:AIN
Украинский стартап Choice QR привлек новые инвестиции в очередном инвестиционном раунде. Речь идет о более чем миллионе евро. Больше об успехе компании – читайте дальше.
Компания Choice QR появилась на рынке только в 2020 году, созданной Алексеем Ильяшем и Владимиром Оляницким. Это произошло, когда их основные бизнесы встали на паузу из-за пандемии. Стартап специализируется на созданном QR-меню для ресторанов.
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Украинский стартап привлек миллионные инвестиции
Украинская компания сумела привлечь 1,5 миллиона евро в виде инвестиций. Стартап получил деньги в рамках инвестиционного seed-раунда. Choice QR финансово поддержали пятерка европейских компаний:
- чешский венчурный фонд Presto Ventures,
- британская компания Seedcamp,
- инвестиционная компания Reflex Capital из Чехии,
- чешский инвестиционный фонд JnT Ventures,
- Венчурная инвестиционная компания Purple Ventures из Чехии.
Украинская компания начала искать новых разработчиков, менеджеров по продажам и других специалистов. DOU. Кроме того, в планах – выход на новые рынки. Стартап имеет офисы в Киеве, Праге и Варшаве. В феврале 2022 года компания отказалась от работы в россии и беларуси, переключившись на развитие бизнеса в Украине и Европе.
По данным Forbes, в октябре 2021 года стартап смог привлечь инвестиции в размере 400 тысяч евро. Тогда средства выделила компания Reflex Capital, которая привлекла для закрепления рынка в Европе и запуск новой услуги. В то время как первые инвестиции в Choice QR составили 300 тысяч евро.
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