Украинский стартап привлек миллионные инвестиции: откуда главные компании-доноры

Украинский стартап Choice QR привлек новые инвестиции в очередном инвестиционном раунде. Речь идет о более чем миллионе евро. Больше об успехе компании – читайте дальше.

Компания Choice QR появилась на рынке только в 2020 году, созданной Алексеем Ильяшем и Владимиром Оляницким. Это произошло, когда их основные бизнесы встали на паузу из-за пандемии. Стартап специализируется на созданном QR-меню для ресторанов.

Достойный внимания Миллиардер Джордж Сорос сделал ставку на две мощные компании: цена его выбора

Украинский стартап привлек миллионные инвестиции

Украинская компания сумела привлечь 1,5 миллиона евро в виде инвестиций. Стартап получил деньги в рамках инвестиционного seed-раунда. Choice QR финансово поддержали пятерка европейских компаний:

чешский венчурный фонд Presto Ventures,

британская компания Seedcamp,

инвестиционная компания Reflex Capital из Чехии,

чешский инвестиционный фонд JnT Ventures,

Венчурная инвестиционная компания Purple Ventures из Чехии.

Советник президента США лидера США Джо Байдена вынужден отказаться от инвестиционного портфеля на десятки миллионов долларов , в который входят активы компаний-гигантов. Это необходимо во избежание конфликтов интересов и соблюдения этических требований.

Украинская компания начала искать новых разработчиков, менеджеров по продажам и других специалистов. DOU. Кроме того, в планах – выход на новые рынки. Стартап имеет офисы в Киеве, Праге и Варшаве. В феврале 2022 года компания отказалась от работы в россии и беларуси, переключившись на развитие бизнеса в Украине и Европе.

По данным Forbes, в октябре 2021 года стартап смог привлечь инвестиции в размере 400 тысяч евро. Тогда средства выделила компания Reflex Capital, которая привлекла для закрепления рынка в Европе и запуск новой услуги. В то время как первые инвестиции в Choice QR составили 300 тысяч евро.

Это вас может заинтересовать – в Германии сделали новое заявление по поводу отношений с россией: смотреть видео