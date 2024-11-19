Какой код поможет распознать любую валюту

На сегодняшний день в мире существует множество валют, которые активно используют в различных сферах. Для упрощения ряда процессов эксперты создали несколько видов классификаций валют.

Коды валют мира

Официальные валюты разных стран имеют несколько видов обозначений. Один из них – это код из букв, который устанавливают в соответствии с международным стандартом ISO 4217. Также используют цифры и символы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Международную организацию по стандартизации.

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В целом код большинства валют состоит из трех букв. Первые две буквы кода ISO 4217 совпадают с кодом названия страны, а третья буква, где это возможно, соответствует первой букве в названии валюты.

Важно! Классификация валют необходима для учета и обмена информацией по статистике внешней торговли, в банковских и финансовых сферах.

Коды валют, которые чаще всего выбирают для создания резервных фондов:

Доллар США – USD; Евро – EUR; Японская иена – JPY; Фунт стерлингов – GBP; Канадский доллар – CAD; Австралийский доллар – AUD; Китайский юань – CNY.

К теме! Согласно международному стандарту, украинская гривна имеет код UAH.