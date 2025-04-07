Цена нефти Urals обвалилась до критически опасного уровня

Рынок нефти остается турболентным. Речь идет не только об эталонных брендах нефти, но и о российской нефти, которая зафиксировала новый минимум на рынке.

Цена нефти Urals обвалилась до минимума почти за 2 года

Российская нефть продолжает падать в цене. Самая известная марка российской нефти – Urals – обвалилась до психологического важного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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На момент создания этого материала, российская нефть торгуется на уровне 56,13 доллара за баррель. В целом бренд нефти Urals упал в цене на 3,40%. Но это не самый низкий уровень, который зафиксировало сырье на рынке. Марка нефти впервые за 21 месяц упала почти до 50 долларов за баррель, пишет Bloomberg, что стало дополнительным давлением на российский бюджет.

Цена нефти Urals / Скриншот Bloomberg

К теме! В Кремле уже прокомментировали обвал цен на рынке нефти. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России тщательно следят за динамикой на рынке нефти, поскольку это важно для бюджета страны. По его словам, в России делают все необходимое, чтобы учесть потенциальные последствия обвала на рынке нефти.

В марте российский Минфин заявил, что ожидает, что средняя цена нефти в 2025 году будет колебаться на уровне 60 долларов за баррель. При этом в бюджет России на текущий год заложили цену на уровне 70 долларов за баррель. Тогда как в конце 2024 года центробанк России вышел с предупреждением, что падение цен на нефть ниже 60 долларов за баррель может спровоцировать ряд осложнений, информирует Forbes.