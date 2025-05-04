Легендарный Уоррен Баффет уходит с поста главы Berkshire: кто его заменит

Легендарный инвестор Уоррен Баффет объявил о серьезных изменениях в 2025 году. Соответствующее заявление он сделал во время ежегодного съезда акционеров компании Berkshire Hathawaу.

Уоррен Баффетт уходит из Berkshire Hathaway

Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет объявил о своем решении покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. Он был в должности 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Баффет объявил, что уйдет с должности в конце 2025 года. Напомним, что инвестору сейчас 94 года. Новым главой Berkshire Hathaway станет Грег Абель.

Уоррен Баффетт Инвестор, глава компании Berkshire Hathaway Я думаю, что настало время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года.

Уоррен Баффет добавил, что он будет оставаться рядом. С его слов, он возможно станет полезным для принятия определенных решений, подчеркнув, что последнее слово будет иметь именно Абель.

Интересно! Уоррен Баффет уже годами входит в рейтинг самых богатых людей в мире. Его капитал оценивается в 169 миллиардов долларов, по данным Bloomberg. Он занимает 5 строчку в списке мировых миллиардеров. Более того, с начала года он стал богаче почти на 27 миллиардов долларов.

Напомним, что инвесторы в этом году особенно ждали речь Баффета на съезде акционеров Berkshire Hathaway. Мол, им важно было услышать, что думает легендарный инвестор о тарифной политике Дональда Трампа и колебаниях на фондовом рынке.