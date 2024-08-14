Минобороны "добыло" в боевой технике 100 килограммов золота: сколько на этом заработали

В Минобороны рассказали о результатах переработки уничтоженной во время боевых действий военной техники. В ведомстве подметили, что в металлоломе обнаружили содержание различных драгоценных металлов.

В Минобороны рассказали о результатах переработки уничтоженной военной техники

Министерство обороны Украины сообщило, что они накопили 1000 тонн металлолома с содержанием различных драгоценных металлов. Это военная техника, которая была уничтожена в ходе боевых действий.

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Всего в металлоломе обнаружили такие драгоценные металлы:

Золото – 100 килограммов;

Серебро – 1900 килограммов;

Платина – 25 килограммов.

В Украине цены на золото зависят от его типа и чистоты . В целом стоимость драгоценного металла на рынке колеблется от чуть более, как 1000 гривен за грамм до более 3 тысяч гривен за грамм.

В ведомстве отметили, что за переработку металлов отвечают исключительно частные предприятия, которые на этом специализируются. Кроме того, глава Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль рассказал, что с января по июль 2024 года Министерство обороны Украины получило таким путем 24,7 миллиона гривен.

По его словам, до конца текущего года ведомство имеет целью получить еще, не менее, 18 миллионов гривен.

Добавляют, что все полученные средства от реализации золота и других драгоценных металлов распределили в соответствии с требованиями Нацбанка: