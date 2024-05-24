Отошел в вечность главный символ Dogecoin: как отреагировал курс монеты

В Японии умерла собака, которая изображена на известной цифровой монете Dogecoin. Песика советы шиба-ину звали Кабосу.

Печальную новость сообщила владелица собаки Ацуко Сато, написав об этом в своем блоге. По ее словам, песик умер во сне утром 24 мая. Собаке было 18 лет, информирует 24 Канал.

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Что известно о псе, который стал популярным мемом

В 2010 году фото собаки Кабосу стало вирусным в сети благодаря публикации Ацуко Сато в Facebook. Женщина за два года до этого забрала его из приюта для животных. Это фото годами использовали как мем Doge.

В декабре 2013 года два программиста создали криптовалюту Dogecoin. Именно этот пес стал ее символом. На фоне новостей о смерти собаки изменилась и стоимость монеты Dogecoin. Курс монеты вырос на 3,90% до 0,1628 доллара в пятницу, 24 мая.

Всего в начале мая компания Илона Маска Tesla добавила цифровую монету Dogecoin , как еще один способ оплаты для некоторых товаров в интернет-магазине производителя электрокаров.

Всего с начала года токен подорожал на 80,97%, согласно данным MarketWatch. В общем ценовой диапазон монеты колеблется от 0,1553 доллара до 0,1702 доллара за штуку. В то же время рыночная капитализация криптовалюты составляет 23,51 миллиарда долларов, информирует CoinMarketСap.